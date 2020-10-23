Стало известно, почему у башенного крана в центре Екатеринбурга надломилась стрела

К счастью, никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осведомленный источник рассказал «КП-Екатеринбург» причины вчерашнего ЧП в центре города. Напомним, утром, 22 октября на строительной площадке, расположенной на Бажова,139, у башенного крана надломилась стрела.

- По информации от главного инженера, проводилась плановая проверка башенного крана. Но в какой-то момент у стрелы оборвались тросы. Это и стало причиной того, что стрела повисла, - рассказал «КП» источник, осведомленный об инциденте.

Отметим, строительная площадка, где висела огромная металлическая конструкция, находилась рядом с гимназией №94. Впрочем, как уверили «Комсомолку» в департаменте образования Екатеринбурга, территории школы и учащимся ничего не угрожало.

Инцидент вызвал интерес у случайных свидетелей ЧП Фото: Алексей БУЛАТОВ

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