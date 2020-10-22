Прокуратура обязала мэрию Екатеринбурга установить уличное освещение в поселке Шабровский

Фонарей не оказалось на нескольких улицах поселка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура обязала мэрию установить уличное освещение в поселке Шабровский. Во время проверки, которую организовали после обращения местного жителя, специалисты ведомства обнаружили, что фонари отсутствуют на нескольких улицах.

- Установлено, что на территории поселка отсутствует уличное освещение на улицах Луначарского, Серова, Кирова, Садовая, Совхозная, Молодежная, Парковая, Калинина, что нарушает права граждан на личную безопасность в вечернее и ночное время, а также влияет на безопасность дорожного движения, - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что в мэрии в рамках программы благоустройства на 2017-2020 года не было запланировано финансирование строительства, реконструкции и ремонта сетей уличного освещения. Хотя фонари, для освещения дорог, согласно законодательству, тоже относятся к благоустройству.

Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд, который удовлетворил иск и обязал мэрию Екатеринбурга установить стационарное электрическое освещение в поселке. Исполнить решение суда администрация должна в течение года.