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Общество

В больницу Екатеринбурга поставляли некачественную молочку

Массовая доля жира не соответствовала той, что указывалась на этикетках
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Массовая доля жира не соответствовала той, что указывалась на этикетках

Массовая доля жира не соответствовала той, что указывалась на этикетках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре этого года специалисты Россельхознадзора по Свердловской области нагрянули с проверкой в ДГБ №11 Екатеринбурга. К специалистам пожаловались сотрудники администрации больницы – якобы поставщики присылают им некачественную молочную продукцию.

Специалисты произвели отбор проб. Оказалось, что ИП является не только поставщиком, но и производителем молочки.

- Выяснилось, что продукция не соответствует установленным требованиям регламентов и ГОСТам, - рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора. – В частности, в сметане и кефире обнаружено несоответствие массовой доли жира: вместо заявленных на этикетке «не менее 20%» в сметане и «не менее 3,2%» в кефире, фактически массовая доля жира составила 18,75% и 2,7%.

За весь год ИП поставил в больницу порядка 10 килограммов подобной молочки. Всю некачественную продукцию изъяли.