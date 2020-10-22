Свердловчанка отобрала у ликвидатора аварии в Чернобыле квартиру

Женщина получила четыре года колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижних Сергах жительница получила срок за мошенничество в особо крупном размере. По данным дела, в 2017 году женщина узнала о том, что у ее знакомого есть квартира в Среднеуральске, которую он получил за ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС.

- Мошенница сообщила, что за долги по коммунальным услугам квартиру могут забрать. Чтобы решить этот вопрос, злоумышленница предложила потерпевшему продать квартиру. Мужчина оформил дарение, но денег так и не дождался. Недвижимость стоила порядка трёх миллионов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению суда женщина получила четыре года колонии общего режима. Однако отбывать этот срок будет только тогда, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет.