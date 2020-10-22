В ДГКБ №11 Екатеринбурга начали тестировать на COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отныне в ДГКБ №11 Екатеринбурга можно будет сдать тест на коронавирус – за счет модернизации микробиологической лаборатории. Напомним, что раньше анализы отправлялись в сторонние лаборатории, что требовало больше времени.

- Учет данных пациентов и результатов анализов полностью автоматизирован, они заносятся в специальную программу и сразу же поступают непосредственно лечащему врачу, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Сейчас мощность лаборатории – 120-140 тестов в сутки, однако в дальнейшем их количество будет увеличено в два раза.

Кроме анализов на коронавирус, в больнице можно будет сдать тесты еще на 20 видов различных инфекций. Напомним, что в августе этого года ДГКБ №11 уже делали тесты на COVID-19, но методом ИФА, а не ПЦР.