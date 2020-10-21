В центре Екатеринбурга закрылся «Макдоналдс»

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Ресторан быстрого питания, «Макдоналдс», расположенный по адресу 8 Марта 8В, завершил свою работу. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе сети.

- Весь штат сотрудников в количестве 72 двух человек переведён на другие предприятия города в полном составе. В планах компании до конца 2020 года открыть новые заведения в городе. Их адрес пока неизвестен, – сообщили в технической поддержке Макдоналдс.

Напомним, что Макдоналдс по этому адресу закрывается не впервые. В 2014 году он временно прекращал работу из-за того, что не прошел проверку Роспотребнадзора.