В Нижнем Тагиле бездомный пес на уроке атаковал двух учеников гимназии

Пес забежал на территорию гимназии и напал на двух школьников
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле бездомный пес покусал двух учеников Гимназии №18 во время урока физкультуры, который проходил на школьном стадионе.
Инцидент произошел 15 октября. Сначала животное забежало на территорию школы, затем схватило за штаны одного ученика, потом другого. А потом пес ретировался, оставив на ногах учеников царапины, пишет издание TagilCity.ru.
По словам директора Гимназии №18 Игоря Юрлова, пострадавшим детям оперативно оказали медицинскую помощь, а также выдали им направления для обследования в поликлинике.
В школу приезжали специалисты службы по отлову и передержки бездомных собак, но бездомных животных на территории школы не нашли. С преподавателем физкультуры провели инструктаж по поводу того, как себя вести в такой ситуации.