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Общество

На Урале предприятие задолжало работникам 560 тысяч

Без зарплаты остался 61 сотрудник столовой
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Без зарплаты остался 61 сотрудник невьянской столовой

Без зарплаты остался 61 сотрудник невьянской столовой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске, что в Свердловской области, сотрудники местной столовой обратились в прокуратуру, так как им не выдавали зарплату четыре месяца. В ведомстве начали проверку, в ходе которой выяснилось, что предприятие должно сотрудникам 561 тысячу рублей. В общей сложности, с июля без денег остался 61 работник.

- В целях восстановления трудовых прав работников городская прокуратура в адрес руководителя муниципального предприятия внесла представление с требованием об устранении нарушений трудового законодательства, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

И тогда суд обязал предприятие полностью выплатить зарплату сотрудникам.