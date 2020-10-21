В Свердловской области от коронавируса умерли еще 10 человек

За сутки в регионе 255 новых случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще 10 смертей от коронавируса. Всего их с начала пандемии уже 718. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 255 новых случаев заражения, и больше всего – в Екатеринбурге (+148).

Общее число подтвержденных в регионе случаев – 33 425.

- Состояние 195 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимации, в том числе 102 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, – 579. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии уральские медики вылечили уже 25 528 человек. Только за сутки из больниц выписали 339 человек.