Решили покататься: в Екатеринбурге два парня угнали старенькую «Волгу»

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в угоне «Волги». Машина пропала со двора одного из домов на улице Шишимской в ночь с 18 на 19 октября. В ту же ночь автомобиль заметили инспекторы ДПС во время патрулирования улицы.

- Полицейские обратили внимание, что у него со стороны водителя сломан дверной замок, поврежден кожух рулевой колонки и соединены напрямую провода зажигания, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Водитель и пассажир «Волги» не смогли внятно объяснить, куда они направляются, и что делают внутри машины.

В итоге, обоих доставили в полицию для разбирательств. Оказалось, что оба товарища – безработные и ранее неоднократно судимые, одному из них 19, а другому 21 год. Они объяснили полицейским, что просто хотели покататься.

На молодых людей завели уголовное дело. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы. До решения суда они будут находиться под стражей.