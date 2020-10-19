На Урале в детсаду четырехлетней девочке дверью прищемили мизинец

ЧП произошло несколько дней назад, однако сейчас проверку проводит прокуратура Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском в детском саду №95 утром 5 октября произошло ЧП – пострадала четырехлетняя девочка. После второго завтрака она подошла к столу для раздачи пищи, чтобы поставить пустую чашку на стол, и оперлась на косяк двери. И воспитательница, не заметив ее, прищемила ей палец.

- Воспитаннице была оказана первая медицинская помощь, после чего она была госпитализирована в медучредение с предварительным диагнозом «травматическая ампутация мягких тканей ногтевой фаланги пятого пальца левой кисти», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сейчас девочка находится на амбулаторном лечении, к счастью, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако делом заинтересовалась прокуратура, которая уже начала проверку.

Специалисты установят обстоятельства, во время которых произошла травма, а также дадут оценку действиям руководителя и персонала детского сада.