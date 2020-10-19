С начала года в Свердловской области произошло две тысячи ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

За девять месяцев 2020 года в Свердловской области произошло 2 005 ДТП, в которых 264 человека погибли и еще 2 588 получили травмы различной степени тяжести. Практически каждое третье – это наезд на пешеходов. В таких авариях погибли 72 человека и еще 535 получили различные травмы.

Такие данные приводят в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Чтобы снизить число ДТП на дорогах, инспекторы ГИБДД регулярно проводят рейды, в рамках которых ловят нарушителей ПДД – как среди водителей, так и среди пешеходов. Ближайший рейд пройдет на территории всего региона с 19 по 21 октября.

- При несении службы автоинспекторы будут вести видеосъемку нарушений ПДД, которая впоследствии станет доказательной базой для привлечения к ответственности участников дорожного движения, нарушивших ПДД, - рассказали в областной ГИБДД.

Госавтоинспекция еще раз напоминает, что нарушителям грозят штрафы. Для пешеходов – 500 рублей, а для водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам – от 1500 до 2000 рублей.