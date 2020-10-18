В МЧС предупредили свердловчан о сильном ветре

Жителям области нужно быть особенно внимательными вблизи строящихся зданий и рекламных конструкций Фото: Евгения ГУСЕВА

Свердловское ГУ МЧС предупредило уральцев о надвигающейся непогоде. Уже завтра, 19 октября, в области усилятся порывы ветра (до 18 метров в секунду).

- В период непогоды по возможности оставайтесь дома. Находясь в здании при сильном ветре закройте все окна и двери, проверив надежность их закрытия. Соблюдайте меры пожарной безопасности, не допускайте применения открытого огня, по возможности отключите электроприборы. Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей, - призвали в МЧС.

При нахождении на улице также необходимо быть максимально осторожными. Стоит как можно дальше держаться от легких построек, а также от зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев.

Опасность могут представлять и элементы кровли, а также стекла зданий, сорванные мощным ветром. Особенно это актуально для строящихся или ремонтируемых зданий.

Автомобилистам советуют парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов, при сильном ветре они представляют большую опасность.

В случае внештатных ситуаций необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».