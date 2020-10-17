В Нижнем Тагиле восстановили движение по мосту на Мира

На мосту частично осталось доложить плиты в межрельсовом пространстве и наладить освещение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле открыли мост на проспекте Мира. Движение открыто для автомобилей по обеим полосам, а также для пешеходов с обеих сторон. Трамвайное движение будет возобновлено на следующей неделе. Об этом рассказал директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.

- Что касается рельс и межрельсового пространства, технология предусматривает заливку бетона в основание, соответственно нужно около семи дней, для того, чтобы бетон окреп. Только после этого можно будет запустить по нему трамваи, - рассказал Гаджи Абдулов изданию TagilCity.ru.

По его словам, основные работы уже сделаны, осталось немного доложить плиты в межрельсовом пространстве и наладить освещение. Также он рассказал, что улица Серова от улицы Грибоедова до улицы Первомайской полностью готова. Движение откроют во вторник, 20 октября, когда приедет министр транспорта Свердловской области, чтобы подытожить работу.