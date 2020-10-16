Штормовое предупреждение на Среднем Урале продлили на сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным синоптиков, завтра, 17 октября, в Свердловской области ожидаются сильные дожди, мокрый снег и ветер с порывами до 25 м/сек. Кроме того, в ночь с 16 на 17 октября будут заморозки. Спасатели МЧС продлили штормовое предупреждение еще на сутки.

Самое главное – будьте максимально осторожны и внимательны. Выезжая на машине, обязательно «переобуйте» ее в зимнюю машину, а также соблюдайте ПДД. Пешеходам тоже стоит быть внимательными на дорогах – выходите из дома заранее, чтобы не торопиться.

Во время сильного ветра не оставляйте детей на улице без присмотра.

Не паркуйте машины рядом с рекламными конструкциями и ветхими строениями. Во время сильных дождей и мокрого снега постарайтесь не выходить на улицу, а дома закройте все форточки и окна.

Если вдруг произошло ЧП, сразу же звоните спасателям по телефонам: 101 или 112, напоминает Tagil City.