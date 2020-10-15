В Нижнем Тагиле установят светофоры с дистанционным управлением

Раньше техникам приходилось выезжать и переключать устройства вручную Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле начали модернизировать светотофоры. В них встраивают автоматизированную систему управления дорожным движением, которая позволяет удаленно управлять и настраивать циклы и фазы светофорного регулирования. Раньше техникам приходилось выезжать и переключать устройства вручную, теперь менять режимы работы светофоров можно дистанционно.

- Модернизация включает в себя замену самих дорожных светофоров, столбов, дорожных контроллеров. Весь комплекс проводимых нами работ в конечном итоге позволит повысить пропускную способность дорог и улиц в Нижнем Тагиле на 15%, - рассказал менеджер проектов группы компаний УГМК-Телеком Александр Башмаков.

Всего до конца года будет модернизирован 21 светофор на главных городских перекрестках. В них внедрят платформу для мониторинга и управления дорожным движением и обеспечат объекты средствами информационной безопасности. Также компания планирует построить в Нижнем Тагиле центр обработки данных, который будет хранить данные на серверах.

Также генеральный подрядчик проекта УГМК-Телеком в течение 3-5 лет планирует внедрить в Свердловской области системы управления общественным транспортом, системы диспетчеризации управления уборочной техникой, построить «умные остановки» и продолжить развитие светофорного управления.