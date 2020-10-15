В Екатеринбурге «банковские» мошенники оформили на пенсионера кредит на миллион рублей

Сейчас полицейские ищут виновных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим днем, 14 октября, в полицию Екатеринбурга обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что с его банковской карты списали 1,1 миллион рублей. Ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка, и сказали, что на него открыт кредит. Однако пенсионер ничего не оформлял, пишет ОТВ.

- Тогда звонившие рассказали, чтобы урегулировать вопрос, необходимо обналичить данные средства и перевести их на «резервные» счета, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Сотрудники банка» убедили пенсионера установить на телефон специальную программу, на которую пришли секретные кода. После этого мужчина снял все деньги. А затем передал их «курьеру», который отвез его к другому банкомату, через который мужчина перевел сумму на указанный счет.

Когда звонки прекратились, он понял, что его обманули. В итоге, сумма ущерба составила 1,1 миллион рублей. По факту полицейские завели уголовное дело, виновных ищут.