На Урале закрыли магазин бизнесмена, который обманывал покупателей

Специалисты Роспотребнадзора нашли огромное количество и других нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске сотрудники Роспотребнадзора по Свердловской области в 2018-2019 годах проверяли магазин одежды «Афоня». В его работе нашли огромное количество нарушений, включая тот факт, что владелец магазина обманывал покупателей.

- Были установлены нарушения установленных правил продажи отдельных видов товаров, порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, продажа товаров промышленной группы без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Оказалось, что бизнесмена уже не один раз привлекали к административной ответственности, но ничего не помогало. Тогда суд решил закрыть магазин.