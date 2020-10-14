В центре Екатеринбурга на памятники надели маски

Фото: Интересный Екатеринбург ВКонтакте

Екатеринбуржцам решили напомнить о необходимости соблюдения масочного режима оригинальным способом. На несколько памятников в центре города надели маски, похожие на медицинские. От «коронавируса защитили» монументы основателям города Татищеву и де Геннину на Плотинке, памятник Ленину на площади 1905 года, памятник Свердлову на площади Парижской Коммуны и памятник Попову возле администрации губернатора.

Фото: Интересный Екатеринбург ВКонтакте

- Это наглядный способ еще раз напомнить горожанам о необходимости соблюдения масочного режима. Особенно в общественном транспорте. Именно поэтому для акции были выбраны памятники, которые находятся на самых крупных пересадочных узлах, - рассказали паблику ВКонтакте Интересный Екатеринбург волонтеры медики, устроившие акцию.

На масках написано «Защити себя и близких». Как рассказали организаторы, акция была согласована с властями. В реализации медикам помогли в департаменте информационной политики и администрации города.

Фото: Интересный Екатеринбург ВКонтакте

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге продолжает действовать масочный режим. За тем, чтобы горожане соблюдали введенные из-за коронавируса меры безопасности следят сотрудники полиции и ГИБДД. Представители ведомств регулярно проводят массовые проверки в транспорте и в магазинах.