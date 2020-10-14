Пропал два месяца назад: в Екатеринбурге ищут парня с татуировками на руках

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге больше двух месяцев ищут 24-летнего Соломеина Александра Владимировича. Молодой человек пропал еще 31 июля, с тех пор о нем никаких вестей не было. Поисками занимается полиция и ПСО «Лиза Алерт».

- Сотрудниками отдела полиции №3 проводится розыск пропавшего. Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении гражданина, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8(343) 356-42-03 либо 02, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Особые приметы: на обеих руках есть татуировки.

Приметы: 186 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы и голубые глаза.

В день пропажи был одет в синюю ветровку, черную толстовку, светло-голубые джинсы и светло-бежевые кеды.

С собой у него была черная сумка.

Если вы вдруг видели где-то Александра или знаете, где он может находиться, обязательно сообщите об этом волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.