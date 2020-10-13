В Екатеринбурге массово проверяют магазины, кинотеатры и общественный транспорт на соблюдение масочного режима

В мэрии предупредили, что компании-перевозчики, которые допускают нахождение в салонах транспортных средств пассажиров без масок, рискуют приостановить свою работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге проходят массовые проверки соблюдения масочного режима. Квартальные инспекторы и сотрудники ГИБДД проводят рейды в магазинах, кинотеатрах и общественном транспорте столицы Урала. Так, в Ленинском районе специалисты проверили наличие средств индивидуальной защиты у водителей, кондукторов и пассажиров, а также посетителей магазинов.

Как рассказали в администрации города, во время рейдов с гражданами, игнорирующими соблюдение масочного режима, проводились профилактические беседы, к злостным нарушителям применялись административные меры. Кроме того в мэрии пригрозили перевозчикам, которые не следят за соблюдением масочного режима.

- Что касается компаний-перевозчиков, которые допускают нахождение в салонах транспортных средств пассажиров без масок, то они рискуют вовсе приостановить свою работу. Поэтому им было рекомендовано строго выполнять превентивные меры по противодействию распространения COVID-19, введённые решением городского оперативного штаба, - рассказали в мэрии.

Также проверки прошли в Октябрьском районе. Патрульными группами было проверено 119 объектов торговли и бытового обслуживания, 17 единиц транспорта. С екатеринбуржцами провели около 350 профилактических бесед. К административной ответственности привлечены 15 человек.

Напомним ,что в Екатеринбурге и других городах Свердловской области действует масочный режим. Также уральцев просят соблюдать социальную дистанцию, а граждан старше 65 лет соблюдать самоизоляцию. Вчера губернатор Свердловской области подписал указ, согласно которому режим повышенной готовности продлен еще на две недели – до 26 октября.