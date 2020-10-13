В Свердловской области вновь могут начать закрывать торговые центры

В Свердловской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжает расти количество заболеваний коронавирусом. В связи с этим в регионе вновь ужесточаются ограничительные меры, которые должны снизить распространение COVID-19 – среди них строгое соблюдение масочного режима. Так, областные власти намерены проверить, как он соблюдается в торговых центрах.

- Если есть признаки ОРВИ у работников, то они не должны приходить на работу. Санитарные фильтры должны быть везде, - отмечает Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Если заболевший сотрудник такой отважный, что он идет на работу несмотря на симптомы, то его не должны допускать. В следующие выходные мы будем смотреть, как торговые центры и транспортные компании соблюдают эти требования. Если они не соблюдаются, значит мы будем закрывать эти торговые центры и таким же образом поступать в отношении транспортных компаний и других мест, которые не выполняют предписания санитарной медицины.

Минувшей весной из-за пандемии все торговые центры Свердловской области были закрыты. В них разрешалось работать лишь продуктовым магазинам и аптекам. Снова открылись они лишь 1 августа.