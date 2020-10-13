В Екатеринбурге могут изменить правила приема детей в первый класс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2021 году могут измениться правила приема детей в первый класс. Об этом «Комсомолке» рассказали в департаменте образования Екатеринбурга. Так, в частности, изменятся сроки и способы подачи заявления. Но как конкретно это будет работать, пока неизвестно.

Дело в том, что на федеральном уровне вышел приказ Министерства просвещения России, согласно которому действительно прописаны новые сроки записи детей в первый класс. Согласно нему, начало приемной кампании переносится на 1 апреля (тогда как раньше старт давали в начале декабря), а окончание – на 5 сентября (это касается детей, которых принимают не по месту жительства).

Однако приказ пока что работает только на общем уровне.

- Это документ федеральный. Сейчас у нас по Екатеринбургу, после согласования всех действий со всеми заинтересованными и контролирующими структурами, будет разработана наша муниципальная модель подачи заявлений детей в первый класс, - объяснили в департаменте. – Но пока единого решения нет, оно будет позже.

Напомним, ранее подать заявления можно было через госуслуги, МФЦ и ЦМО и через личный прием в школах. Что конкретно поменяется в этом году, пока неизвестно.