В Екатеринбурге решили судьбу бывшего кинотеатра «Колизей»

Сейчас в здании "Колизея" находится Театр кукол Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга решили, что делать со зданием бывшего кинотеатра «Колизей». Его передадут театру «Провинциальные танцы». Об этом во время заседания гордумы заявил глава управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. По его словам, в следующем году мэрия подготовит проект для театра.

- Кроме танцев мы планируем там современное драматическое искусство: небольшие формы театрального искусства, фестивали, привозные спектакли, - рассказал Марков.

Напомним, что сейчас в здании «Колизея» временно расположился Театр кукол. Он пробудет там до тех пор, пока в основном здании на Мамина-Сибиряка не закончится капитальный ремонт.