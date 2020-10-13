В Екатеринбурге аферисты продолжают обманывать доверчивых бабушек

Лжесотрудница Пенсионного фонда РФ украла у пенсионерки 530 тысяч, теперь ее ищет полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Екатеринбурге обратилась пенсионерка, которая рассказала, что накануне, 12 октября, у нее украли полмиллиона рублей. К ней домой пришла неизвестная женщина 35-40 лет, которая представилась представителем Пенсионного фонда РФ. Она предложила бабушке обменять деньги старого образца на новые.

Пенсионерка согласилась и пропустила женщину в дом. После этого отдала ей 530 тысяч рублей. И сразу после этого «сотрудница фонда» сбежала. Тогда бабушка позвонила в полицию, на место выехала следственно-оперативная группа. С ее слов составили фоторобот.

Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество», сейчас они разыскивают женщину.