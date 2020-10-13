Соседка спасала жену от мужа: подробности убийства на ЖБИ, где мужчина зарезал женщину на глазах у полугодовалого сына

В ближайшее время для мужчины выберут меру пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны подробности инцидента на ЖБИ, где 40-летний екатеринбуржец зверски убил соседку. ЧП произошло 12 октября в одном из домов на улице Новгородцевой.

- Мужчина «перекурил» наркотиков. Стал вести себя неадекватно. В итоге жена вместе с полугодовалым сыном попыталась сбежать от него к соседке. Но мужчина схватил нож и побежал за ней. И начал наносить удары ножом соседке, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Также он уточнил, что в прошлом мужчина был судим по 111-й статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".

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