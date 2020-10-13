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Происшествия

На Урале пьяного водителя осудили за убийство человека

Мужчина сел за руль и не справился с управлением, в результате его пассажир погиб
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Водителю дали 5,5 лет тюрьмы

Водителю дали 5,5 лет тюрьмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артях, что в Свердловской области, под суд отправили мужчину, которого обвиняют в убийстве человека. Виктор Ванькин 29 декабря прошлого года сел за руль легковушки «ВАЗ-21102» пьяным. Вместе с ним ехали еще четыре пассажира.

- В процессе движения Ванькин допустил съезд автомобиля с проезжей части. Машина перевернулась. В результате, один из пассажиров погиб на месте, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, Артинский районный суд отправил Ванькина в тюрьму на 5 лет и 6 месяцев, а также лишил прав на три года. Кроме того, с него в пользу матери погибшего мужчины с виновника ДТП взыскали 460 тысяч рублей.

Криминал