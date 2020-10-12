В Свердловской области из-за пандемии снизилось количество мигрантов

Количество прибывших в регион сократилось в общей сложности на 10 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскстат опубликовал общие итоги миграции населения по Свердловской области за январь-июль 2020 года. Согласно документам за это время, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в регионе снизилось количество мигрантов. Количество прибывших в регион сократилось в общей сложности на 10 тысяч человек.

На снижение показателей повлияла пандемия и введенные из-за нее ограничения - часть граждан не поехали в наш регион, когда началась пандемия, а часть вернулись на родину вывозными рейсами.

В целом по миграции Свердловская область по-прежнему в плюсе, но тем не менее этот плюс меньше, чем был год назад. По международной миграции прибывших в регион стало меньше, чем в прошлом году, а уехавших - намного больше. Кроме того затормозились миграционные процессы внутри России.