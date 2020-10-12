Жителям Свердловской области с температурой запретили возвращаться на работу без отрицательного теста на коронавирус

Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 26 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Свердловской области подписал указ, который вводит новые ограничения по коронавирусу. Они должны помочь снизить распространение COVID-19 по региону. Так, одно из нововведений касается того, как работодатель должен поступать с приболевшими подчиненными.

- Обращаю внимание всех работодателей: при повышении температуры и признаках ОРВИ сотрудники не должны находиться на рабочем месте, - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Вернуться на работу можно только после получения отрицательного теста на коронавирус.

Добавим, что за минувшие сутки в регионе было подтверждено еще 218 случаев COVID-19, Всего с начала пандемии в Свердловской области коронавирус был подтвержден у 31 342 человек.