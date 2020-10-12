Чиновников Екатеринбурга переводят на «удаленку» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 12 октября, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский издал распоряжение о переводе на удаленную работу 30% сотрудников городской и районных администраций, а также ряда муниципальных учреждений.

- На дистанционную работу отправлены те, кто работают в системе электронного документооборота, а также сотрудники, находящиеся в зоне риска, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Это уже не первый случай перевода сотрудников на «удаленку» - в начале весны часть работников также перевели на дистанционную форму.

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