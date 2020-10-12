В Екатеринбурге составили карту домов, в бетон которых при строительстве добавлялась кровь животных

Генеральский дом на Ленина, 60, построенный военнопленными. Фото: предоставлено «Уральским объединением строителей»

У любителей погулять по Екатеринбургу появился новый повод заглянуть на Втузгородок. Специалисты из Музея истории Екатеринбурга вместе с «Уральским объединением строителей» проложили для них новый прогулочный маршрут «Живые дома Урала. Втузгородок». Это карта на сайте izi.Travel, сверяясь с которой можно гулять по району, следуя от одного исторического здания до другого. Про каждое в карте подробно рассказывается: кто построил, как построил и зачем. Вот, например, малоизвестный и немного жуткий факт, который можно там узнать – при возведении некоторых зданий Втузгородка строители добавляли в бетон свежую кровь животных. Также многие из домов района были построены руками военнопленных и преступников. Всего в маршруте рассказывается об истории 17 зданий.

- Втузгородок поражает экспериментами, - рассказывает Денис Снетков, заместитель директора по связям с общественностью «Уральского объединения строителей». - Один из строителей, участник возведения объектов во Втузгородке в 60-е, рассказал нам, что партия требовала строить резво, дешево, но качественно, чтобы быстро перевести людей из бараков в нормальные постройки. Для этого, например, строители придумали совмещенный график, который предусматривает одновременное производство каменно-кладочных и штукатурных работ. В итоге, 42-квартирный дом строили меньше, чем за три месяца.

Кстати, проект «Живые дома Урала» создается уже четыре года. Помимо Втузгородка, например, в нем есть такой же маршрут по Пионерскому поселку, вошедший в книгу рекордов России, как самое длинное путешествие, связанное с историей строительства. Всего в проекте рассказывается о 150 зданиях шести городов Урала.