В Екатеринбурге поймали поджигателя машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Росгвардии по Свердловской области задержали мужчину, подозреваемого в поджоге нескольких автомобилей в Ленинском районе Екатеринбурга.

До этого на пост охраны поступила информация из полиции, что на улице Онуфриева загорелось несколько припаркованных машин. Выехавшие на место пожарные оперативно потушили открытый огонь.

Чуть позже сотрудники Росгвардии заметили подозрительного парня, выходящего из кустов на улицу Онуфриева. Силовики решили проверить его на причастность к недавнему преступлению.

- При общении с сотрудниками 27-летний молодой человек заметно нервничал и путался в ответах. Кроме того, при осмотре кустов, откуда вышел опрашиваемый, были обнаружены канистра с бензином и черные тряпичные перчатки, - рассказали в ведомстве.

В итоге, парня передали прибывшему на место отряду полиции. Его доставили в дежурную часть для дальнейших разбирательств.