В Екатеринбурге вспыхнули четыре бани и жилой дом

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Ранним утром 12 октября в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 05:39 о том, что в переулке Ковровом вспыхнули сразу четыре бани, а также частный жилой дом. На место выехали 18 спасателей на пяти спецмашинах.

- Площадь пожара составила 200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь удалось потушить лишь к 07:11. Сейчас пожарные разбирают сгоревшие конструкции. К счастью, никто не пострадал.

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