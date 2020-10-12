Придумали себе кодовые клички: на Урале будут судить банду, грабившую квартиры в разных городах

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

В Верхней Салде, что в Свердловской области, под суд отправили банду из троих человек, которая систематически грабила квартиры в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Верхней Салде. Их поймали в прошлом году сотрудники Управления уголовного розыска полицейского главка вместе с коллегами из Нижнего Тагила и Верхней Салды, а также бойцами ОМОН Росгвардии.

Банду создал екатеринбуржец 30-ти лет, после чего позвал к себе двух своих знакомых. Ранее все трое привлекались к уголовной ответственности за кражи, разбои и убийство.

- К совершению незаконных деяний «криминальное трио» основательно готовилось. Выезжали на машине, принадлежащей гражданской супруге одного из задержанных. Для создания себе алиби оставляли личные гаджеты по месту проживания, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Чтобы оставаться не узнанными, они даже придумали друг другу клички: «Ауди», «Аренда» и «Работа». И разработали словарь тайных терминов, смысл которых был понятен только им.

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

Действовали бандиты по следующей схеме: звонили в домофон, затем, убедившись, что никого нет дома, в перчатках с помощью отмычек вскрывали дверные замки. Один из них всегда «был на стреме». Крали они, в основном, деньги, украшения, фотоаппараты и ноутбуки.

- При этом они старались не нарушать порядок вещей, чтобы владелец жилища не сразу догадался о краже, - добавили в полицейском главке. – Вещи сдавали в ломбарды или перекупщикам. Деньги тратили на личные нужды, так как кражи были единственным источником дохода для неработающих граждан.

Поймали их в Нижнем Тагиле, когда они возвращались с очередного «дела». Полицейские изъяли у них больше 30 приспособлений для вскрытия замков, а также множество мобильных телефонов. Уголовное дело составило 20 томов. За семь краж они причинили ущерб в 500 тысяч рублей.

В августе этого года одного из членов банды уже отправили в тюрьму на 4 года и 6 месяцев.

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