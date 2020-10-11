Пенсионер из Екатеринбурга отдал телефонным мошенникам 800 тысяч рублей

Общая сумма ущерба составила 803 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Екатеринбурга начала розыск мошенников, которые за несколько минут лишили всех накоплений 69-летнего пенсионера. Мужчина поверил, что деньги нужно в экстренном порядке перевести на «защищенный» счет. Об этом его попросила женщина, которая представилась сотрудником банка.

- Следуя указаниям звонившей, гражданин продиктовал номер своей банковской карты, а также сообщил секретный код, который пришел ему по смс-уведомлению. Затем потерпевший снял денежные средства и перевел на указанный счет, - сообщили в пресс-группе УМВД города.

Общая сумма ущерба составила 803 тысячи рублей.

СОВЕТЫ ПОЛИЦИИ

При попытке незнакомцев под видом сотрудников службы безопасности банка заставить сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты необходимо немедленно закончить разговор и сообщить по официальным телефонам клиентской поддержки и обратиться в органы внутренних дел.