Прокрался в квартиру: в Нижнем Тагиле ищут воришку, укравшего две тысячи

Фото: скриншот с видео

В полицию Нижнего Тагила за помощью обратилась 37-летняя местная жительница, которая рассказала, что кто-то проник в ее квартиру и украл сумку, в которой лежали 150 рублей и отдельно кошелек с деньгами внутри. В общей сложности, сумма ущерба составила 2 250 рублей.

- Она рассказала, что днем находилась дома с младшим ребенком, о том, что у нее побывал незнакомец, ей не было известно до тех пор, пока домой не вернулась ее старшая дочь, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Оказалось, что девочка, зайдя в подъезд дома, обнаружила сумку мамы на полу посреди лестничной клетки. А входная дверь в квартиру была распахнута настежь. Тогда женщина сразу вызвала полицию.

Оказалось, что квартирный воришка попал на запись камеры видеонаблюдения. На ней видно, как мужчина поднялся на нужный этаж и с опаской зашел внутрь квартиры, из которой чуть позже вышел уже с сумкой в руках. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

Приметы подозреваемого: на вид 25-30 лет, среднего роста, короткая стрижка, русые волосы, худощавое телосложение.

Был одет в темно-синюю куртку и джинсы.

Полиция просит всех, кто мог видеть вора, позвонить по телефонам: 8(3435) 97-68-02 или 02.