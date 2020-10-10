В Екатеринбурге сбили подростка на мотоцикле

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге минувшим вечером, 9 октября, произошло еще одно ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. По предварительным данным, 17-летний водитель мотоцикла выехал на перекресток Малышева – Пушкина на красный свет и столкнулся с едущим по встречке Renault.

В итоге, подросток получил перелом левой лучевой кости и рваную рану левой голени. С места ДТП его экстренно госпитализировали в детскую больницу.

За рулем иномарки сидел 39-летний мужчина, стаж вождения которого 21 год.

- Он пояснил, что заканчивал поворот на перекрестке, в этот момент мотоцикл выехал на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Стаж вождения подростка 11 месяцев. С его слов, он выехал на моргающий зеленый.

Причина аварии будет установлена в ходе дознания. Госавтоинспекция еще раз просит всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.

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