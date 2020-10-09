Рассказываем, как нашли ребенка, которого мать полгода прятала в шкафу и морила голодом

На женщину завели уголовное дело по двумя статьям. Фото: соцсети

Стали известны подробности ЧП в Карпинске, где мать полгода держала в шкафу собственную дочь и морила ее голодом.

О произошедшем стало известно на днях. В гости к 37-летней женщине по имени Юлия пришли подруги. Недавно та купила трехкомнатную квартиру. Одна из комнат была закрыта. В нее она никого не пускала, говорила, что там идет ремонт. Из мебели там был только шкаф. Когда женщины его открыли, то их ждала шокирующая находка. Там находилась полугодовалая малышка, которая по телосложению напоминала скелет.

- Как об этом стало известно? У нее же есть 3-летняя дочка. В садике она рассказывала о том, что у нее есть сестренка, которая живет в шкафу. Но никто не верил, думали, что это все детские выдумки. Ведь Юля никому не говорила, что беременна. Скрывала. Подругам рассказывала, что после расставания с бывшим мужем Андреем набрала вес – на нервной почве, - рассказала «КП-Екатеринбург» одна из знакомых Юлии, попросившая не называть ее имени.

На днях в гости к Юлии пришли ее подруги. Они услышали из комнаты, где шел ремонт, подозрительные звуки. В итоге открыли дверцу шкафа и увидели жуткое зрелище. В тот же день истощенную девочку забрала к себе домой подруга Юлии по имени Олеся.

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