«Почта России» заплатит 130 тысяч екатеринбуржцам за пожар в их квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле прошлого года в квартире на улице Проезжая в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Около трех часов ночи на кухне загорелся радиоприемник, огонь уничтожил кухонную мебель и технику. Пострадала и местная жительница Оксана, которая в тот момент была на последних сроках беременности. Медики установили у нее отравление продуктами горения и угрозу преждевременных родов.

Квартира находится над помещением «Почты России». Оказалось, что причиной пожара стало отключение там электричества.

- Произошел обрыв нулевого провода и, как следствие, произошел скачок напряжения, и радиоприемник загорелся, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Согласно экспертному заключению, ущерб составил 177,5 тысяч рублей.

Оксана и ее муж обратились в суд и потребовали у «Почты России» компенсацию морального вреда – всего 267 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск лишь частично и обязал организацию выплатить 132 тысячи рублей. Решение пытались обжаловать в Свердловском областном суде, но его оставили без изменений.