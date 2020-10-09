На Урале на мать, которая полгода морила голодом своего малыша, завели уголовное дело

У женщины еще двое детей. Фото: соцсети

В Карпинске, что на севере Свердловской области, произошел ужасный случай. В одном из домов в шкафу обнаружили полугодовалого младенца. Девочка была жутко истощена. Оказалось, что там ее шесть месяцев держала мать, кормя лишь водой. Ребенка обнаружили совершенно случайно.

Женщина родила ребенка дома, в конце апреля 2020 года, а после рождения на учет в детскую поликлинику не встала, свидетельство о рождении и полис на грудничка не оформила. На работе она сказала коллегам, что дочка родилась мертвой.

- При проверке по месту жительства установлено, что детское питание – смесь, детская одежда для новорожденных отсутствует, нет кроватки и средств гигиены для новорожденных, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ребенка экстренно доставили в больницу как несовершеннолетнюю, находящуюся в социально-опасном положении. В прокуратуре также добавили, что семья девочки на учете не состоит. Информация в ПДН о ней не поступала.

На женщину завели два головных дела: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание». Прокуратура начала проверку.