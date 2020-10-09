У мэра уральского города обнаружили COVID-19

Фото: сообщество администрации Каменск-Уральского ГО

Глава Каменск-Уральского ГО Алексей Шмыков заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в видеообращении к жителям городского округа, которое опубликовано в сообществе администрации.

- Плавно сдавал анализы на COVID-19. Симптомов нет. «Ковид» подтвердился. Сделал КТ легких, легкие чистые. Тем не менее результат положительный, - сообщил глава ГО. – Ближайшие две недели продолжу работать, но из дома.

Алексей Шмыков еще раз призвал всех жителей городского округа соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки и быть максимально внимательными и осторожными. А также добавил, что у его заместителей коронавирус не подтвердился.

Напомним, что в Свердловской области на сегодняшний день уже больше 30,5 тысяч зараженных COVID-19. И с каждым днем статистика новых заболевших растет.