В Екатеринбурге за год благоустроили 34 двора

На сегодняшний день готов 31, оставшиеся три – на финальной стадии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в этом году рабочие должны благоустроить 34 двора. На сегодняшний день готов уже 31 двор, обустройство оставшихся трех находится на финальной стадии.

- Специалисты демонтируют устаревшие малые архитектурные формы, производят санитарную обрезку зеленых насаждений, обновляют асфальт и бордюры на придомовой территории, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кроме того, в оставшихся трех дворах рабочие устанавливают скамейки и урны, обустраивают детские площадки, а также специальные зоны для выгула и дрессировки собак.