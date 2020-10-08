В Екатеринбурге продают бывший дом «Коляда-театра»

"Коляда-театр" располагался в здании восемь лет, с 2006 по 2014 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выставили на торги дом на улице Тургенева, в котором восемь лет располагался «Коляда-театр». Согласно документации на портале Фонда имущества Свердловской области, продают памятник архитектуры за 11 миллионов рублей.

Дом был построен еще в 1917 году. Его общая площадь – 286 «квадратов». Внутри здания нет ничего – ни отопления, ни водопровода, ни электричества, ни канализации или телефона. Торги пройдут 11 ноября.

«Коляда-театр» выехал из здания в 2014 году, после того, как областное правительство предложило Николаю Коляде помещение получше – на проспекте Ленина. В нем театр находится до сих пор, отмечает Tagil City.