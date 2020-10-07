Власти рассказали, как обеспечивают горячим питанием школьников Свердловской области

Фото: Законодательное собрание Свердловской области

В Свердловской области прошло совещание, на котором обсудили обеспечение качественными продуктами образовательные организации региона. Участие в общественных слушаниях приняла председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. По ее словам сейчас помимо учеников начальной школы, обеспечиваются двухразовым горячим питанием отдельные категории учащихся общеобразовательных организаций, профтехучилищ, дети-сироты и дети-инвалиды. Для родителей предусмотрена возможность получить денежную компенсацию взамен горячего питания, что важно при дистанционном режиме работы образовательных организаций.

- Недавно была проведена проверка готовности школ и пищеблоков к новому учебному году. Проверку прошли все 1035 муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, в которых насчитывается 1141 пищеблок. Из всех учебных заведений в 9 сельских общеобразовательных организациях наличие пищеблоков не предусмотрено проектом строительства, но горячее питание организовано: в 7 доставка блюд осуществляется специализированным транспортом, в 2 обучающиеся принимают пищу в других образовательных организациях, расположенных поблизости. На эти цели направляется более четырех миллиардов рублей, - отметила Людмила Бабушкина.

Председатель областного парламента обратила внимание на проблему качества продуктов питания. Так, в ходе регулярных проверок Управления Роспотребнадзора и Россельхознадзора по Свердловской области было установлено, что подавляющий процент выявленного некачественного, фальсифицированного товара поставляется производителями не из нашего региона.

Кроме того Людмила Бабушкина предложила оформить в виде распоряжения Правительства РФ требования к качеству пищевых продуктов для питания детей, которые сейчас регулируются санпином или методрекомендациями. Также по ее мнению следует расширить перечень оснований для проведения контролирующими органами проверок производителей пищевой продукции для питания детей и ужесточить требования, предъявляемые к операторам, предоставляющим услуги питания.

Людмила Бабушкина отметила, что в ближайшее время по поручению председателя Законодательного Собрания парламентариями будет проводиться мониторинг состояния школьных пищеблоков и качества горячего питания в образовательных учреждениях. Это будет сделано для того чтобы понять на сколько оборудованию пищеблоков необходима модернизация.