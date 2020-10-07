Студенты Уральского института управления смогут проходить практику в прокуратуре

С директором вуза встретилась прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. Фото: пресс-служба Уральского института управления

Уральский институт управления – филиал РАНХиГС заключил с прокуратурой Свердловской области соглашение о сотрудничестве.

Оно позволит студентам вуза организовать практику в надзорном ведомстве. Учащиеся смогут познакомиться с основными направлениями деятельности прокуратуры и принципами их работы, уточнили в пресс-службе Уральского института управления.

После окончания практики на каждого студента-практиканта будет составлен письменный отзыв о его работе и качестве подготовленного им отчета.

В рамках соглашения областная прокуратура взяла на себя обязательство соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора, связанные со вспышкой коронавируса.

- Мы очень заинтересованы в соглашениях, которые позволяют нам организовать действительно интересную, живую и полезную практику, - заявил директор института Руслан Долженко, - Уверен, что с системой работы высшего надзорного органа страны захотят познакомиться не только студенты направлений «Юриспруденция» и «Экономическая безопасность», но также будущие экономисты, менеджеры и чиновники».