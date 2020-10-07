Как справиться с агрессивной собакой: советы экспертов

Эксперты рассказали, как вести себя в случае нападения собаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собачья агрессия: как с ней справиться и как избежать? В Свердловской области есть масса историй, когда собаки становились источником опасности, вплоть до летального исхода.

- Прежде всего – не поворачиваться к собаке спиной и не убегать, потому что убегающий человек – это добыча. Лучше всего найти какую-то опору, прикрыть тыл как минимум. Если собака в ошейнике, она, скорее всего, может знать какие-то команды. Можно ей сказать: «Нельзя, пошёл вон. Иди домой» или что-то такое. Любая собака может быть агрессивна, абсолютно вне зависимости от породы. Имеют значение и гены, и воспитание, и условия проживания, - рассказала в эфире ОТВ тренер центра дрессировки «Собачья академия» Надежда Мочалова.

Напомним, что на Шарташе на молодую мамочку с ребенком напала бродячая свора. А в 2017 году в деревне Пальмино две собаки загрызли насмерть меленькую девочку.