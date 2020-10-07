В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

Музей воинской доблести и славы расположен в деловом доме "Демидов" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня создатели Музея воинской доблести и славы впервые открыли двери для посетителей. Здесь можно увидеть уникальную коллекцию орденов и медалей, а также холодного оружия. Экспонаты собирали по всему миру! Многие из них принадлежат меценату и коллекционеру Сергею Лапину.

- В один прекрасный день у меня на рабочем столе оказалась сабля. Сначала мне просто понравилась эта вещь, как мужчине, который любит охоту, оружие, активный образ жизни, - рассказывает он. – Постепенно появилась вторая, третья... И все это богатство хранилось дома, пряталось по сейфам, в комнатах. Поэтому и появилось желание систематизировать коллекцию.

Среди экспонатов есть сабля, подписанная Екатериной II Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уникальные экспонатов здесь действительно много: это и сабля 1792 года, подписанная лично Екатериной II, и Рыцарский орден Святого Лазаря, датируемый 1098 годом, и японские катаны VI-IX веков, а также другие уникальные образцы холодного оружия, орденов и медалей. Общее число представленных ценностей превышает две тысячи.

Экспонаты удобно разделены по странам мира. Кроме того, у каждого экспоната есть звуковое сопровождение, то есть узнать историю того или иного предмета можно без помощи экскурсовода. В патриотической секции хранятся письма одного из фронтовиков, а также газета, которую ежедневно издавали во время Великой Отечественной войны.

Здесь представлена уникальная коллекция орденов, медалей и холодного оружия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музей воинской доблести и славы

Адрес: Деловой дом «Демидов», ул. Бориса Ельцина 3/2

Тел.: 8 (343) 318-28-05, 271-48-71

Часы работы: С 10:00 до 18:00 по будням

Вход: от 350 до 500 руб.