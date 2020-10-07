Пять человек в Свердловской области погибли от коронавируса за сутки

За сегодняшние сутки в регионе подтвердили 179 новых диагнозов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, сколько человек погибло за последние сутки от коронавируса в Свердловской области. По данным регионального оперативного штаба, 7 октября зафиксировали пять смертей от Covid-19. Также озвучили общее количество пациентов, которых не удалось спасти за время пандемии – 627 человек.

- Состояние 146 госпитализированных оценивается как тяжелое, 104 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 601, - сообщает оперштаб.

За сегодняшние сутки в регионе подтвердили 179 новых диагнозов.