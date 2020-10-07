Депутаты Екатеринбурге отказались от увеличения плотности застройки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим днем, 6 октября, во время заседания депутаты гордумы Екатеринбурга отказались выносить новую редакцию правил землепользования и застройки. Нововведения бы способствовали увеличению плотности застройки в городе и отмене обязательного согласования архитектурно-строительного облика зданий.

Депутаты пришли к выводу, что федерального регулирования в этой сфере более чем достаточно. За новую редакцию проголосовали пять депутатов из 13. В «Гильдии строителей Урала» прокомментировали такое решение.

- Более чем часовая дискуссия на комиссии Думы была посвящена де-факто обсуждению одной гипотезы, состоящей в том, что между объемом строительства в городе и дефицитом мест в детских учреждениях якобы существует прямая пропорциональная связь, - рассказал президент «Гильдии» Вячеслав Трапезников.

Однако, как считают застройщики, эта гипотеза неверна.

- Построенные в 2000-е миллионы квадратных метров ни коим образом не вызывали пропорционального роста населения Екатеринбурга. Доминирующим эффектом работы строительного комплекса является увеличение нормы обеспеченности горожан квадратными метрами жилья, - добавил Трапезников.