В Первоуральске арестовали педофила, который надругался над четырьмя школьниками

Обвиняемый был ранее судим за нанесение тяжкого вреда здоровью и угон автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске следователи СК совместно с оперуполномоченными уголовного розыска задержали 19-летнего педофила. Изначально парня подозревали лишь в одном эпизоде, но в ходе допроса выяснилось, что он причастен еще к трем нападениям на детей. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах.

- В числе жертв два мальчика 15 лет и две девочки. Обвиняемый был ранее судим за нанесение тяжкого вреда здоровью и угон автомобиля, - отметил инсайдер «КП».

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев по данному делу. До суда обвиняемый будет находиться под стражей.